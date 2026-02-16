Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайт заявил, что Трамп будет утверждать бойцов для участия в турнире UFC в Белом доме

Уайт заявил, что Трамп будет утверждать бойцов для участия в турнире UFC в Белом доме
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что президент США Дональд Трамп примет участие в формировании карда турнира UFC в Белом доме, который должен пройти 14 июня.

«По мере приближения даты мы обдумываем множество идей. Мы с [Крейгом] Борсари летим в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом и его командой, чтобы обсудить не только организацию, но и состав участников поединков.

У нас есть три разных варианта всего, что касается организации мероприятия, и мы посмотрим, что ему понравится, а что — нет. Это событие будет просто потрясающим, уникальным, особенным и очень дорогим», — приводит слова Уайта портал MMA Fighting.

Материалы по теме
Экс-боец UFC объяснил, почему турнир в Белом доме может провалиться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android