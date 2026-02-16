Уайт заявил, что Трамп будет утверждать бойцов для участия в турнире UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что президент США Дональд Трамп примет участие в формировании карда турнира UFC в Белом доме, который должен пройти 14 июня.

«По мере приближения даты мы обдумываем множество идей. Мы с [Крейгом] Борсари летим в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом и его командой, чтобы обсудить не только организацию, но и состав участников поединков.

У нас есть три разных варианта всего, что касается организации мероприятия, и мы посмотрим, что ему понравится, а что — нет. Это событие будет просто потрясающим, уникальным, особенным и очень дорогим», — приводит слова Уайта портал MMA Fighting.