Умар Нурмагомедов: через пять лет мы с Усманом станем одними из величайших братьев в ММА

Умар Нурмагомедов: через пять лет мы с Усманом станем одними из величайших братьев в ММА
Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов рассказал, какую цель преследует в смешанных единоборствах вместе со своим родным братом Усманом, который является непобеждённым обладателем чемпионского пояса PFL в лёгком весе.

«Через пять мы с Усманом станем одними из величайших братьев в ММА. Это наша цель», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Умару 30 лет. В своём профессиональном рекорде Молодой орёл имеет 20 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и одно поражение.

Усману, в свою очередь, 27 лет. К настоящему моменту Нурмагомедов имеет в своём резюме 21 победу, из которых 15 были одержаны досрочно, ни одного поражения, но при этом один поединок был признан несостоявшимся.

