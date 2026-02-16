Стало известно, где и когда состоится бой по боксу между Тайсоном и Мейвезером

Выставочный бой между 59-летним членом международного Зала боксёрской славы американцем Майком Тайсоном и 48-летним экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях соотечественником Флойдом Мейвезером-младшим должен пройти 25 апреля в Конго. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер журнала The Ring Майк Копинджер на своей странице в социальной сети Х со ссылкой на источники.

Майк имеет в своём профессиональном рекорде 50 побед, семь поражений, а два боя были признаны несостоявшимися. Железный является бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе.

Флойд, в свою очередь, завершил карьеру в профессиональном боксе, будучи непобеждённым, с рекордом в 50 побед, из которых 27 были одержаны нокаутом.