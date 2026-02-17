Скидки
Хабиб раскрыл, когда Ислам Махачев проведёт следующий бой в UFC

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, когда его близкий друг и 34-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг соотечественник Ислам Махачев проведёт следующий поединок под баннером североамериканской организации.

«Ислам вернётся примерно в июне или июле, может быть, — кто знает. Он проведёт бой после Рамадана. Мы работаем над его следующим поединком», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Ранее Ислам Махачев назвал бывшего чемпиона мира по боксу, который был бы хорош в ММА.

