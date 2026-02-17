Скидки
Хабиб ответил, сколько ещё поединков в PFL проведёт Усман Нурмагомедов до конца 2026 года

Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил, сколько ещё поединков в PFL должен провести его двоюродный брат, а также 27-летний непобеждённый обладатель титула PFL в категории до 70 кг Усман Нурмагомедов до конца 2026 года.

«В PFL сказали, что в 2026-м предложат ему три боя. Первый в феврале [против Альфи Дэвиса], а потом — в середине и в конце года. Мы хотим, чтобы он подрался три раза и продолжал оставаться на вершине», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

К настоящему моменту Нурмагомедов имеет в своём резюме 21 победу, из которых 15 были одержаны досрочно, ни одного поражения, но при этом один поединок был признан несостоявшимся.

