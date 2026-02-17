Скидки
37-летний Тайсон Фьюри объяснил, почему решил повторно возобновить карьеру боксёра

Комментарии

Ранее завершивший карьеру 37-летний экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO, IBF, WBC и The Ring в тяжёлой весовой категории британский боксёр Тайсон Фьюри рассказал, почему принял решение снова вернуться в бокс.

«Правда в том, что я вернулся только по одной причине – чтобы вернуть боксу былое величие. С тех пор как я в пятый раз ушёл из спорта более года назад, для меня бокс пошёл на спад. Он стал довольно скучным. А бокс достиг своего максимального потенциала, когда Тайсон Фьюри активно участвовал в боях.… И я возвращаюсь, чтобы вернуть боксу былое величие. Как Дональд Трамп хочет это сделать это с Америкой, я хочу сделать бокс снова великим», – сказал Фьюри в выпуске ютуб-канала DAZN Boxing.

11 апреля на лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится поединок Тайсона Фьюри с 36-летним российским боксёром Арсланбеком Махмудовым.

