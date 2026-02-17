Делла Маддалена: хотел бы снова сразиться с Махачевым, это моя мечта

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена заявил о желании провести реванш с действующим обладателем титула Исламом Махачевым до того, как россиянин завершит карьеру.

«Моя цель, очевидно, заключается в том, чтобы вернуть чемпионский титул и испытать себя против других парней, всех новых претендентов, и выяснить, кто лучший. Я верю, что смогу взобраться на вершину. Я бы хотел снова получить шанс сразиться с Исламом, это моя мечта. Но Ислам находится на другом этапе карьеры. Надеюсь, я смогу добиться того, чтобы он дал мне реванш», — сказал Делла Маддалена в интервью FightWave.