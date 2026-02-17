Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Делла Маддалена: хотел бы снова сразиться с Махачевым, это моя мечта

Делла Маддалена: хотел бы снова сразиться с Махачевым, это моя мечта
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена заявил о желании провести реванш с действующим обладателем титула Исламом Махачевым до того, как россиянин завершит карьеру.

«Моя цель, очевидно, заключается в том, чтобы вернуть чемпионский титул и испытать себя против других парней, всех новых претендентов, и выяснить, кто лучший. Я верю, что смогу взобраться на вершину. Я бы хотел снова получить шанс сразиться с Исламом, это моя мечта. Но Ислам находится на другом этапе карьеры. Надеюсь, я смогу добиться того, чтобы он дал мне реванш», — сказал Делла Маддалена в интервью FightWave.

Материалы по теме
Камару Усман: мне нравится Махачев, но я заберу титул
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android