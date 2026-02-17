Скидки
Тайсон Фьюри сказал, как завершится бой с Махмудовым

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем бое с россиянином Арсланбеком Махмудовым, который состоится 11 апреля в Лондоне (Великобритания).

«Я собираюсь устроить шоу. Я хочу зрелищный нокаут и верю, что добьюсь его. 11 апреля я отправлю его в глухой нокаут с правой руки. Шестой раунд, почему бы и нет? Хорошее, чётное число», – сказал Фьюри на пресс-конференции.

Арсланбеку Махмудову 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году. Большинство поединков провёл на территории Канады. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.

