Британский экс-чемпион: Фьюри не нужен третий бой с Усиком, Тайсон уже вряд ли удивит

Комментарии

Бывший чемпион мира британец Барри Макгиган считает, что соотечественнику Тайсону Фьюри не нужно проводить третий поединок с украинцем Александром Усиком.

«Я бы не советовал ему проводить третий бой с Усиком. В двух боях подряд Александр показал, что знает ответы на все вызовы Фьюри. На данном этапе карьеры Тайсон уже вряд ли способен удивить. Для начала ему нужно доказать самому себе, что он по-прежнему представляет угрозу», — приводит слова Макгигана издание Mirror.

Напомним, 11 апреля в Лондоне (Великобритания) Фьюри сразится с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

