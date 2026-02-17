Мёрфи: как только мои костяшки коснутся подбородка Евлоева, всё будет кончено

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) британец Лерон Мёрфи высказался о предстоящем поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится 21 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Как только мои костяшки коснутся подбородка Мовсара, всё будет кончено. Я хочу глухого нокаута», — сказал Мёрфи на своём YouTube-канале.

Лерону Мёрфи 34 года. Британец дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и одна ничья.

Ранее Камил Гаджиев отреагировал на организацию боя Евлоев — Мёрфи.

