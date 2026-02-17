Скидки
Фьюри: к концу 2026 года Усик будет умолять меня о бое

Фьюри: к концу 2026 года Усик будет умолять меня о бое
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри считает, что его третий поединок с украинцем Александром Усиком по-прежнему возможен.

«Мне 37 лет, и я по-прежнему чувствую себя хорошо. Я всё ещё на пике. Мне есть что предложить, ещё остались большие бои, в которых, уверен, я могу победить. Я знаю, что могу победить Махмудова и могу победить чемпионов в супертяжёлом дивизионе. И если я снова получу бой с Усиком, уверен, на этот раз я выиграю судейским решением. Гарантирую вам – к концу года он будет умолять меня о бое, потому что у Цыганского короля есть кое-что, и это большие деньги. Тот, кто сразится со мной, разбогатеет», — приводит слова Фьюри издание BoxingScene.

