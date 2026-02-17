Шон О’Мэлли поставил под сомнение участие на турнире UFC в Белом доме

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли заявил, что может не выступить на турнире организации в Белом доме США, который состоится 14 июня.
«UFC сказали, что на прошлой неделе утвердили все бои турнира в Белом доме, но мне никто не звонил. Никто даже не попытался выйти со мной на связь. Я вообще ни о чём не слышал», – сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.
Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что кард турнира в Белом доме уже составлен. По словам функционера, его утверждением займётся лично президент США Дональд Трамп.
