Источник: Яна Сантос выступит на турнире UFC в апреле, есть соперница

Источник: Яна Сантос выступит на турнире UFC в апреле, есть соперница


Четвёртый номер рейтинга UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) россиянка Яна Сантос выступит на турнире организации, который состоится 25 апреля, сообщает издание Ag Fight.

Соперницей Сантос станет третий номер рейтинга бразильянка Норма Дюмонт.

Яне Сантос 35 лет. Россиянка дебютировала в UFC в 2018 году. Всего на её счету в престижнейшей организации мира семь побед и пять поражений.

Норме Дюмонт 35 лет. Бразильянка дебютировала в UFC в 2020 году. Всего на её счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.


