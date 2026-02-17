Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от боя Стрикленд — Эрнандес

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о предстоящем поединке в среднем весе (до 84 кг) между соотечественниками Шоном Стриклендом и Энтони Эрнандесом.

«Стрикленд может выиграть. Определённо может. Он движется к концу карьеры, ему 34 года… Но он не получал большого ущерба, он не проходил через множество войн. Посмотрю ли я бой Стрикленда и Эрнандеса? Да», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Поединок Стрикленд – Эрнандес состоится 21 февраля на турнире UFC Fight Night 267 в Хьюстоне (США).

Ранее Дрикус дю Плесси дал прогноз на бой Стрикленд — Эрнандес.

Материалы по теме Дрикус дю Плесси дал прогноз на бой Стрикленд — Эрнандес

Шон Стрикленд провёл спарринг с Мишелем Перейрой