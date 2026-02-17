Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от боя Стрикленд — Эрнандес

Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от боя Стрикленд — Эрнандес
Комментарии

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о предстоящем поединке в среднем весе (до 84 кг) между соотечественниками Шоном Стриклендом и Энтони Эрнандесом.

«Стрикленд может выиграть. Определённо может. Он движется к концу карьеры, ему 34 года… Но он не получал большого ущерба, он не проходил через множество войн. Посмотрю ли я бой Стрикленда и Эрнандеса? Да», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Поединок Стрикленд – Эрнандес состоится 21 февраля на турнире UFC Fight Night 267 в Хьюстоне (США).

Ранее Дрикус дю Плесси дал прогноз на бой Стрикленд — Эрнандес.

Материалы по теме
Дрикус дю Плесси дал прогноз на бой Стрикленд — Эрнандес

Шон Стрикленд провёл спарринг с Мишелем Перейрой

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android