Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

О’Мэлли: вопрос времени, когда в тяжёлом весе UFC начнут появляться звёзды

О’Мэлли: вопрос времени, когда в тяжёлом весе UFC начнут появляться звёзды
Комментарии

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о конкуренции в супертяжёлом весе организации (до 120 кг).

«Да, это странно, что последние несколько лет супертяжёлый вес не очень захватывающий и интересный. У вас есть Том Аспиналл, Джон Джонс завершил карьеру, Даниэль Кормье завершил, а он был захватывающим.

Я слышал, что кто-то призвал избавиться от дивизиона, но это вопрос времени, когда начнут появляться звёзды. Парни, похожие на меня, но в 120 кг. Дивизион станет захватывающим. Сейчас наступило затишье, но дивизион достигнет дна, оттолкнётся от него и вернётся», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Аспиналл — чемпион в опале. Почему в UFC недолюбливают британца?
Аспиналл — чемпион в опале. Почему в UFC недолюбливают британца?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android