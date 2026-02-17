О’Мэлли: вопрос времени, когда в тяжёлом весе UFC начнут появляться звёзды

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о конкуренции в супертяжёлом весе организации (до 120 кг).

«Да, это странно, что последние несколько лет супертяжёлый вес не очень захватывающий и интересный. У вас есть Том Аспиналл, Джон Джонс завершил карьеру, Даниэль Кормье завершил, а он был захватывающим.

Я слышал, что кто-то призвал избавиться от дивизиона, но это вопрос времени, когда начнут появляться звёзды. Парни, похожие на меня, но в 120 кг. Дивизион станет захватывающим. Сейчас наступило затишье, но дивизион достигнет дна, оттолкнётся от него и вернётся», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.