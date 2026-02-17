Кроуфорд стал «боксёром года» по версии Американской ассоциации боксёрских журналистов

Непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) признан лучшим боксёром 2025 года по версии Американский ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

Напомним, в число номинантов вошли россиянин Дмитрий Бивол, японец Наоя Иноуэ, американец Джесси Родригес и пуэрториканец Рене Сантьяго.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.

