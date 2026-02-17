Давид Суров получил нового соперника за неделю до боя в Москве

Чемпион мира и двукратный чемпион России по боксу среди любителей Давид Суров получил нового соперника на турнире «Международная матчевая встреча между сборными «Динамо» и мира», который состоится 23 февраля в Москве.

Новым соперником Сурова станет иранец Иман Рамезанпур.

Международная матчевая встреча между сборными «Динамо» и мира пройдёт по правилам олимпийского бокса в пяти весовых категориях. Турнир будет организован Iron&Gloves Promotions при поддержке общества «Динамо» и Федерации бокса России (ФБР).

Состав участников турнира «Международная матчевая встреча между сборными «Динамо» и мира»:

До 63,5 кг: Габил Мамедов (1-0) – Виктор Перес (0-1, Куба);

До 71 кг: Игорь Свиридченков (2-0, КО 1) – Майкл Кинг (6-4-1, КО 4);

До 75 кг: Егор Шапочанский (1-0) – Саиджамшид Джафаров (1-0, 0 KO);

До 92 кг: Рамазан Дадаев – Мадияр Сайдрахимов (3-0, КО 1);

Свыше 92 кг: Давид Суров (1-0, КО 1) – Иман Рамезанпур (2-1, КО 1).