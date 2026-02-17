О’Мэлли оценил шансы Топурии в бою с Махачевым

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о потенциальном поединке между звёздами организации россиянином Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.

«Послушайте, в 77 кг это всё ещё конкурентный бой. Даже несмотря на то что Ислам будет ощутимо крупнее… Я хочу увидеть этот бой. Илия и Ислам занимают первые две строчки рейтинга pound-for-pound, это было бы очень круто», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг).