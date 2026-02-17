«Прошёл уже год, половина поясов на стороне». Бетербиев — о задержке трилогии с Биволом

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался об ожидаемой трилогии с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Когда я выиграл первый бой, мне сразу предложили провести реванш. И уже через четыре месяца мы снова вышли в ринг. Я понимал, в каком состоянии нахожусь, понимал, что организму нужно больше времени на восстановление, но я дал слово — и сдержал его. Я не искал оправданий, не просил переносов, не ставил условий. Если договорились, значит, выходим и дерёмся. Плюс на тот момент я владел всеми поясами. Я прекрасно осознавал, чем рискую и какую ценность имеет этот реванш. Это был серьёзный шаг, и я на него пошёл, потому что так было правильно по-мужски.

После второго боя уже мой соперник сказал, что третий бой обязательно состоится. Я услышал это так же, как и все. Но дальше начались переносы: сначала отдых, потом операция спустя восемь месяцев, затем восстановление, теперь обязательная защита. Я уважаю любые медицинские и спортивные обстоятельства — это часть профессии. Но прошёл уже год, половина поясов уже где-то на стороне, а третий бой так и не состоялся», — сказал Бетербиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.