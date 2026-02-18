Бетербиев: считаю Турки Аль аш-Шейха революционером в боксе, он сделал много вещей

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о приходе саудовского инвестора Турки Аль аш-Шейха в профессиональный бокс.

«Считаю его практически революционером в боксе. Он пришёл в бокс и сделал очень много вещей, которые остальные только обещали на словах. Даже бой за звание абсолютного чемпиона в нашем весе. Очень много боксёров уже встретились в ринге, про которых говорили, что их встреча невозможна. Поэтому я поблагодарил его за весь вклад в профессиональный бокс, за то, что он сделал для меня лично», — сказал Бетербиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.