Артур Бетербиев объяснил, почему верит в третий бой с Биволом

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев оценил шансы на организацию третьего поединка с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Верю, потому что Турки Аль аш‑Шейх сказал, что третий бой будет. Но где он будет проходить — я не знаю. Если будет в России — хорошо. Если не в России — это никак не повлияет на подготовку и отношение к бою. Но организовать бой на родине было бы очень неплохо», — сказал Бетербиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Артуру Бетербиеву 41 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2019-м – объединённым чемпионом, в 2024-м – абсолютным чемпионом.