Бетербиев: не вышел бы драться против Мохаммеда Али. Потому что он мне нравится

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев ответил на вопрос, с каким соперником не вышел бы в ринг.

«Я хоть в боксе больше 30 лет, но не так сильно вовлечён в него. Никогда даже не думал о таких вещах. Мне, если честно, всё это «фэнтези» не очень интересно. Я предпочитаю думать о реальных вещах, о реальных боях. Но, наверное, не вышел бы против Мухаммеда Али. Потому что он мне нравится, а соперники нравиться не могут ни при каких обстоятельствах», — сказал Бетербиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Артур Бетербиев тренируется со скакалкой