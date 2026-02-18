Скидки
Артур Бетербиев назвал три любимых места в России

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский боксёр Артур Бетербиев назвал три любимых места в России.

«На первое место я поставлю Грозный. На второе — Москву. А на третье — Эльбрус и Приэльбрусье», — сказал Артур Бетербиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Артуру Бетербиеву 41 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2019-м – объединённым чемпионом, в 2024-м – абсолютным чемпионом.

