Юсуф Раисов ответил, сможет ли Иан Гарри составить конкуренцию Махачеву

Бывший чемпион ACA россиянин Юсуф Раисов высказался о возможном поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри.

«Думаю, что Исламу не будет сложно в бою против Гэрри. Иан, по всей видимости, не крепкий физически. Я не думаю, что его удары по коленям сильно повлияли на череду травм Шавката Рахмонова. У Рахмонова и до этого были травмы.

Когда у спортсмена что-то получается в одном бою, его следующий оппонент будет работать над этим, изучать. Естественно, Ислам, как один из лучших бойцов в истории и один из грамотных действующих спортсменов, будет учитывать это. Считаю, что Гарри гораздо хуже, чем Джек Делла Маддалена», – приводит слова Раисова издание MMA.Metaratings.ru.