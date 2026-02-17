Чемпион ОИ-2020 из США оценил борцовские навыки Ислама Махачева

Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе, а также непобеждённый боец ММА американец Гейбл Стивесон оценил борцовские навыки 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Как бойца оцениваю его на 10 из 10. Что касается борьбы, если Ислам сосредоточится исключительно на ней, он будет очень хорош в категории до 74 кг. Думаю, он будет в топ-5 дивизиона», — приводит слова Стивесона аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

В детстве Махачев занимался классической вольной борьбой около года, после чего переключился на занятия смешанными единоборствами и самбо.