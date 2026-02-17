Скидки
«Устроим самый масштабный супербой в истории». Роузи — об анонсе поединка с Джиной Карано

Комментарии

Член Зала славы UFC, бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе американка Ронда Роузи прокомментировала анонс поединка против бывшей претендентки на титул Strikforce в женском лёгком весе соотечественницы Джины Карано. Их поединок запланирован на 17 мая и должен пройти под эгидой промоушена MVP.

«Я так долго ждала возможности объявить об этом: мы с Джиной Карано устроим самый масштабный супербой в истории женских боевых искусств. И мы сотрудничаем с промоушеном MVP, который ставит бойцов на первое место, а также с крупнейшим и самым крутым стриминговым сервисом на планете, Netflix. Это для всех поклонников ММА — прошлых, настоящих и будущих. Дальше — ещё много всего!» — приводит слова Роузи портал MMAJunkie.

Ронда Роузи мечтает подраться с Джиной Карано. Самый горячий бой в ММА состоится?
Комментарии
