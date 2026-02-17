Скидки
Чемпион ОИ-2020 не включил Фёдора Емельяненко в топ величайших тяжеловесов в ММА

Чемпион ОИ-2020 не включил Фёдора Емельяненко в топ величайших тяжеловесов в ММА
Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также непобеждённый боец ММА американец Гейбл Стивесон составил топ величайших бойцов-тяжеловесов в ММА.

«В моём списке величайших тяжеловесов, пожалуй, значатся Кейн Веласкес, Даниэль Кормье, Джон Джонс, и я всегда должен упомянуть Брока Леснара. Когда Брок появился, люди смотрели и им было не всё равно [в плане его навыков]. Он один из лучших спортсменов в истории боевых искусств, для меня было огромной честью находиться рядом с ним в борцовском зале, мы отлично провели время», — приводит слова Стивесона портал Bloody Elbow.

Чемпион ОИ-2020 из США оценил борцовские навыки Ислама Махачева
Приложение для Android