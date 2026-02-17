«Это большая честь». Джина Карано отреагировала на анонс боя против Ронды Роузи

Бывшая претендентка на титул Strikforce в женском лёгком весе американка Джина Карано прокомментировала анонс поединка с экс-чемпионкой UFC в женском легчайшем весе соотечественницей Рондой Роузи. Их поединок запланирован на 17 мая и должен пройти под эгидой промоушена MVP.

«Ронда подошла ко мне и сказала, что есть только один человек, ради которого она готова вернуться, и что её мечтой всегда было организовать поединок между нами. Роузи поблагодарила меня за то, что я открыла ей двери в её карьере, и с уважением отнеслась к просьбе о проведении этого боя. Для меня это большая честь. Я верю, что выйду из этого боя победительницей. Это важно как для Ронды и меня, так и для фанатов и сообщества смешанных боевых искусств!» — приводит слова Карано портал MMAJunkie.