Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это большая честь». Джина Карано отреагировала на анонс боя против Ронды Роузи

«Это большая честь». Джина Карано отреагировала на анонс боя против Ронды Роузи
Комментарии

Бывшая претендентка на титул Strikforce в женском лёгком весе американка Джина Карано прокомментировала анонс поединка с экс-чемпионкой UFC в женском легчайшем весе соотечественницей Рондой Роузи. Их поединок запланирован на 17 мая и должен пройти под эгидой промоушена MVP.

«Ронда подошла ко мне и сказала, что есть только один человек, ради которого она готова вернуться, и что её мечтой всегда было организовать поединок между нами. Роузи поблагодарила меня за то, что я открыла ей двери в её карьере, и с уважением отнеслась к просьбе о проведении этого боя. Для меня это большая честь. Я верю, что выйду из этого боя победительницей. Это важно как для Ронды и меня, так и для фанатов и сообщества смешанных боевых искусств!» — приводит слова Карано портал MMAJunkie.

Материалы по теме
«Устроим самый масштабный супербой в истории». Роузи — об анонсе поединка с Джиной Карано
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android