Ронда Роузи и Джина Карано провели первую битву взглядов перед поединком в MVP

Член Зала славы UFC, бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе американка Ронда Роузи провела первую битву взглядов с бывшей претенденткой на титул Strikforce в женском лёгком весе соотечественницей Джиной Карано перед поединком, который состоится 17 мая и должен пройти под эгидой промоушена MVP.

Бой пройдёт в формате пятираундового противостояния по пять минут в весовой категории до 65 кг.

Ронде 39 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Роузи имеет 12 побед, из которых все были одержаны досрочно, и два поражения. Является бронзовым призёром Олимпиады-2008 по дзюдо. С 2018 по 2023 года выступала в WWE.

Карано 43 года. Последний бой по правилам ММА Джина провела в августе 2009 года. В своём профессиональном рекорде представительница США имеет семь побед и одно поражение.