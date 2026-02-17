«Получишь ремня». Порье ответил Нейту Диазу на его желание провести бой с ним

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье отреагировал на желание экс-претендента на титул UFC в категории до 70 кг соотечественника Нейта Диаза провести поединок с ним.

«Получишь ремня», — написал Порье на своей странице в социальной сети Х.

Диаз имеет в своём профессиональном рекорде 21 победу, из которых 17 были одержаны досрочно, и 13 поражений. Американец дебютировал в профи в октябре 2004 года.

Бриллианту 37 лет. В своём профессиональном рекорде в ММА американец имеет 30 побед, из которых 24 были одержаны досрочно, 10 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.