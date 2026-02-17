Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Получишь ремня». Порье ответил Нейту Диазу на его желание провести бой с ним

«Получишь ремня». Порье ответил Нейту Диазу на его желание провести бой с ним
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье отреагировал на желание экс-претендента на титул UFC в категории до 70 кг соотечественника Нейта Диаза провести поединок с ним.

«Получишь ремня», — написал Порье на своей странице в социальной сети Х.

Диаз имеет в своём профессиональном рекорде 21 победу, из которых 17 были одержаны досрочно, и 13 поражений. Американец дебютировал в профи в октябре 2004 года.

Бриллианту 37 лет. В своём профессиональном рекорде в ММА американец имеет 30 побед, из которых 24 были одержаны досрочно, 10 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
«Хочу побиться с ними». Нейт Диаз перечислил возможных соперников для своего возвращения
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android