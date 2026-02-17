Скидки
«Мы начинаем двигаться». Сириль Ган намекнул, что получил новый бой в UFC

Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган намекнул, что получил новый бой в UFC.

«Похоже, мы начинаем двигаться. Мы не можем контролировать всё, но можем контролировать свою подготовку. А когда придёт время, мы будем более чем готовы», – написал Ган на своей странице в социальной сети.

Сирилю 35 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах французский боец имеет 13 побед, два поражения, а один бой был признан несостоявшимся. В профи Ган дебютировал в 2018 году. Тренируется под руководством Фернана Лопеса в зале MMA Factory.

Ранее менеджер Перейры призвал UFC дать Волкову бой с Ганом за временный титул в тяжёлом весе.

