Валентин Молдавский объявил, что продолжит карьеру в полутяжёлом весе сразу в двух лигах

34-летний бывший временный чемпион Bellator в тяжёлом весе россиянин Валентин Молдавский объявил, что продолжит карьеру в полутяжёлом весе, отметив возможность проведения поединков как в PFL, так и в RCC.

— В каком промоушене собираетесь продолжить карьеру?

— Я буду дальше драться в PFL. Сейчас занят восстановлением колена, а потом буду продолжать карьеру в полутяжёлом весе. В RCC также возможны выступления, потому что контракт с PFL у меня будет не эксклюзивный. Нацелен, конечно, на PFL, но если возникнет ситуация, когда они не захотят организовывать мне бой, то могу выступить и в RCC.

— Контракт с PFL уже подписан?

— Контракт ещё не подписан, но скоро это произойдёт, — сказал Молдавский в интервью телеграм-каналу «В Мире Единоборств».

В ММА Валентин одержал 15 побед и потерпел четыре поражения, ещё два его поединка признаны несостоявшимися.