Бывший боец UFC заявил о желании провести схватку по грэпплингу с Арманом Царукяном

Бывший боец UFC, выступавший в лёгком весе, Майрбек Тайсумов заявил о желании провести схватку по грэпплингу в организации ACBJJ со вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг Арманом Царукяном, представляющим Россию и Армению.

«Погнали», — написал Тайсумов в комментариях под постом лиги, в котором фанатов спросили, хотят ли они увидеть схватку между Майрбеком и Арманом.

Тайсумову 37 лет. В своём профессиональном рекорде Майрбек имеет 27 побед, из которых 24 были одержаны досрочно, и шесть поражений. Является бывшим претендентом на чемпионский титул M-1 Global в лёгком весе. В данный момент проживает в Австрии.