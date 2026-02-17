«Они не крутые борцы». Один из лучших джитсеров современности — о Хабибе и Чимаеве

Пятикратный чемпион самого престижного турнира по грэпплингу ADCC (в разных весовых и абсолютной категориях), считающийся одним из лучших джитсеров современности, Гордон Райан выразил уверенность, что в классических грэпплинг-схватках Хабиб Нурмагомедов и Хамзат Чимаев не имели бы успеха.

«Хабиб и Чимаев — не лучшие борцы. Если бы их выставили на ADCC, там их очень легко победили бы. Но им и не нужно быть лучшими борцами или джитсерами — им нужно быть лучшими бойцами ММА.

Они умеют заставлять соперников таскать их вес на себе, удерживают оппонентов в партере, бьют, когда они поднимаются, наносят большой урон ударами или выходят на сабмишен, находясь сверху», — сказал Райан в интервью на YouTube-канале Overdogs USA.