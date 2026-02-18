В команде Чимаева оценили вероятность проведения боя Хамзата с Исламом Махачевым

Алан До Насименто, являющийся одним из тренеров непобеждённого 31-летнего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, оценил вероятность проведения поединка Борза с 34-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Они уважают друг друга, но не тренируются вместе. Это также связано с религией, которая очень важна в их культуре. Я не думаю, что это действительно произойдёт. Хамзату будет легче подняться выше, чем спуститься в весе», — приводит слова Насименто портал Low Kick MMA.

Ранее в команде Чимаева назвали наиболее вероятных соперников Хамзата.