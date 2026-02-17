В команде Чимаева назвали наиболее вероятных соперников Хамзата

Алан До Насименто, являющийся одним из тренеров непобеждённого 31-летнего чемпиона UFC в средней весовой категории Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, сообщил имена наиболее вероятных соперников своего подопечного.

«В UFC, на мой взгляд, ждут результат поединка между Шоном Стриклендом и Энтони Эрнандесом, чтобы посмотреть, какой из вариантов будет наиболее выгодным [для раскрутки боя с Хамзатом] — победитель этого противостояния или Нассурдин Имавов, являющийся в данный момент также претендентом», — приводит слова Насименто аккаунт MMA Fighting на своей странице в социальной сети Х.

В своём рекорде уроженец Чечни имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.