Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он заслуживает». Биспинг призвал дать Алексу Перейре бой за титул UFC в тяжёлом весе

«Он заслуживает». Биспинг призвал дать Алексу Перейре бой за титул UFC в тяжёлом весе
Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг выразил уверенность в том, что бразилец Алекс Перейра должен быть следующим претендентом на титул UFC в тяжёлом весе.

«Давайте вернёмся к Алексу Перейре. Если Аспиналл не собирается драться в ближайшее время, а похоже, что он точно не собирается, то это «раз-два-три и вперёд» в исполнении Алекса Перейры, для меня совершенно очевидно.

Алекс Перейра заслуживает шанса подраться за третий титул. Если Том сейчас вне игры, а Джон Джонс завершил карьеру из-за артрита в тазобедренных суставах, то Алекс Перейра — следующий, наиболее логичный кандидат. Он добился всего в полутяжёлом весе. В любом случае ему больше не с кем конкурировать», — приводит слова Биспинга портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Экс-чемпион UFC: Чимаев много болтает. Перейра накажет его и нокаутирует в третьем раунде
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android