«Он заслуживает». Биспинг призвал дать Алексу Перейре бой за титул UFC в тяжёлом весе

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг выразил уверенность в том, что бразилец Алекс Перейра должен быть следующим претендентом на титул UFC в тяжёлом весе.

«Давайте вернёмся к Алексу Перейре. Если Аспиналл не собирается драться в ближайшее время, а похоже, что он точно не собирается, то это «раз-два-три и вперёд» в исполнении Алекса Перейры, для меня совершенно очевидно.

Алекс Перейра заслуживает шанса подраться за третий титул. Если Том сейчас вне игры, а Джон Джонс завершил карьеру из-за артрита в тазобедренных суставах, то Алекс Перейра — следующий, наиболее логичный кандидат. Он добился всего в полутяжёлом весе. В любом случае ему больше не с кем конкурировать», — приводит слова Биспинга портал MMAJunkie.