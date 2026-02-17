Стрикленд: в бою с Эрнандесом будет такой уровень мучений, к которому сложно подготовиться

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд поделился мыслями о предстоящем поединке против соотечественника Энтони Эрнандеса. Их бой станет главным событием турнира UFC Fight Night 267, который состоится 21 февраля.

«Энтони Эрнандес — это чертовски тяжёлый соперник. У него будто бы есть бездонный бензобак, он уже побеждал некоторых моих приятелей. Это будет отличный бой. Жду не дождусь.

Там будет такой уровень страданий, к которому сложно подготовиться. К таким мучениям сложно подготовиться. Знаете, это будет четвёртый, пятый раунд и ты думаешь про себя: «Чёрт возьми, ещё пять минут с этим паразитом». На этом он и сделал себе карьеру, идя на соперников.

Я не знаю ничего другого, кроме пяти раундов. К этому и нужно готовиться. Но к Энтони сложно быть готовым, поскольку нет никого, кто дрался бы так же, как Эрнандес, с таким темпом. Поэтому я много тренируюсь, отрабатываю борцовские приёмы вне спарринга. Просто борюсь с соперником до тех пор, пока этот засранец не превратится в труп, а потом перехожу к следующему», — приводит слова Стрикленда портал MMAJunkie.