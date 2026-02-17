Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стрикленд: в бою с Эрнандесом будет такой уровень мучений, к которому сложно подготовиться

Стрикленд: в бою с Эрнандесом будет такой уровень мучений, к которому сложно подготовиться
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд поделился мыслями о предстоящем поединке против соотечественника Энтони Эрнандеса. Их бой станет главным событием турнира UFC Fight Night 267, который состоится 21 февраля.

«Энтони Эрнандес — это чертовски тяжёлый соперник. У него будто бы есть бездонный бензобак, он уже побеждал некоторых моих приятелей. Это будет отличный бой. Жду не дождусь.

Там будет такой уровень страданий, к которому сложно подготовиться. К таким мучениям сложно подготовиться. Знаете, это будет четвёртый, пятый раунд и ты думаешь про себя: «Чёрт возьми, ещё пять минут с этим паразитом». На этом он и сделал себе карьеру, идя на соперников.

Я не знаю ничего другого, кроме пяти раундов. К этому и нужно готовиться. Но к Энтони сложно быть готовым, поскольку нет никого, кто дрался бы так же, как Эрнандес, с таким темпом. Поэтому я много тренируюсь, отрабатываю борцовские приёмы вне спарринга. Просто борюсь с соперником до тех пор, пока этот засранец не превратится в труп, а потом перехожу к следующему», — приводит слова Стрикленда портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от боя Стрикленд — Эрнандес
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android