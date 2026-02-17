«На улице я бы тебя убил». Бакли резко ответил Шакуру Стивенсону на его критику ММА

Девятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли резко отреагировал на слова непобеждённого чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе соотечественника Шакура Стивенсона, который ранее заявил, что бокс и ММА даже близко не похожи и между ними уровень мастерства разный.

«Вы, боксёры, всегда так неуважительно относитесь к нам, бойцам ММА. Шакур, я обвиняю конкретно тебя. Хотя ты победил Теофимо и выслушал всю его чушь… но тебе следовало нокаутировать его. А ты переживал из-за своего скромного рекорда, поскольку не хотел опозориться. Ты сваливаешь всё на это: «О, это искусство бокса. Я просто хотел весь вечер демонстрировать свой джеб».

Тем не менее прекратите проявлять к нам неуважение. Мы гораздо интереснее боксёров. Такова реальность. Когда мы смотрим ваши бои, предсказуемо, кто победит. В UFC никогда не знаешь, кто победит… Как вы можете быть настоящими бойцами? Если бы мы вышли один на один на улице, то я бы тебя убил. И не говорю, что хочу вас убить или стереть с лица земли, но, если честно, я бы вас убил, если бы мы дрались тут», — приводит слова Бакли портал MMA Mania.