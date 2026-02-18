«Он больше не россиянин». Тренер чемпиона UFC Чимаева — о том, кого представляет Хамзат

Алан До Насименто, являющийся одним из тренеров непобеждённого 31-летнего чемпиона UFC в средней весовой категории Хамзата Чимаева, заявил, что Борз больше не представляет Россию, поскольку является гражданином ОАЭ.

«Мы просто ждём, какое решение примет UFC. Мы слышали много предположений о том, что россиянам не разрешат там драться. В любом случае он больше не россиянин. Люди забывают об этом. Он всегда представлял Швецию, а теперь — ОАЭ.

У него есть паспорт ОАЭ. Он резидент ОАЭ. У него здесь дом. Хамзат говорит по-английски. Поэтому я думаю, что в его случае претендовать на выступление на турнире UFC в Белом доме будет проще», — приводит слова Насименто портал Sportskeeda.