«Один из самых запоминающихся вечеров в жизни». Илия Топурия — о победе над Волкановски

29-летний непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия вспомнил победу над австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски. Их бой стал главным событием турнира UFC 298 в Анахайме (штат Калифорния, США). Тогда Матадор нокаутировал Великого во втором раунде, завоевав, таким образом, титул UFC в полулёгком весе.

«Прошло два года с тех пор, как я делил октагон с такой легендой, как Александр Волкановски. Это был один из самых запоминающихся вечеров в моей жизни, момент, который я навсегда сохраню в своём сердце», — написал Топурия на своей странице в социальной сети.