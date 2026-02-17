«Запомните». Нассурдин Имавов пообещал «размазать» Стрикленда в возможном реванше

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов оставил обещание на возможный реванш с бывшим чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом.

«Не сомневайтесь, в нормальных условиях я размажу этого парня! Запомните мои слова», — написал Имавов на своей странице в социальной сети Х.

Поединок между Нассурдином и Шоном состоялся 14 января 2023 года на турнире UFC Fight Night 217. Тогда Стрикленд вышел на коротком уведомлении, заменив Келвина Гастелума. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона единогласным решением судей.