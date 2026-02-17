Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Схватка по грэпплингу Шары Буллета и Карлоса Пратеса на утверждении UFC — инсайдер

Схватка по грэпплингу Шары Буллета и Карлоса Пратеса на утверждении UFC — инсайдер
Комментарии

Популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, проведёт схватку по грэпплингу с пятым номером рейтинга UFC в полусреднем весе бразильцем Карлосом Пратесом 11 марта на турнире Hype FC в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает известный спортивный обозреватель Лео Гимараеш на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, схватка находится на финальной стадии согласования и будет официально анонсирована, когда в UFC дадут разрешение на её проведение.

Ранее боец UFC Шара Буллет назвал российский клуб, из-за которого потерял интерес к футболу.

Материалы по теме
Боец UFC Шара Буллет назвал российский клуб, из-за которого потерял интерес к футболу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android