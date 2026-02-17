Схватка по грэпплингу Шары Буллета и Карлоса Пратеса на утверждении UFC — инсайдер

Популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, проведёт схватку по грэпплингу с пятым номером рейтинга UFC в полусреднем весе бразильцем Карлосом Пратесом 11 марта на турнире Hype FC в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает известный спортивный обозреватель Лео Гимараеш на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, схватка находится на финальной стадии согласования и будет официально анонсирована, когда в UFC дадут разрешение на её проведение.

