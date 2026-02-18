«Смешно. Понимаю, почему ты далёк от вершины». Кроуфорд — о резких словах Бакли про бокс

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд ответил на резкий выпад девятого номера рейтинга UFC в полусреднем весе соотечественника Хоакина Бакли.

«Смешно. Я понимаю, почему он далёк от вершины. Парень ничего не смыслит в этом деле. Кто вообще ещё дерётся на улицах? Разговоры про то, кого он там может убить… Бакли, видимо, забыл, что для таких «крутых» парней всегда найдётся кто-то ещё круче», — написал Кроуфорд на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в минувшем году Теренс Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.