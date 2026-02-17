«Не сложилось». Роузи — об общении с Уайтом насчёт организации боя против Караны

Член Зала славы UFC, бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе американка Ронда Роузи рассказала, что общалась к президенту UFC Дане Уайту насчёт организации поединка против бывшей претендентки на титул Strikforce в женском лёгком весе соотечественницы Джины Карано. Поединок между Роузи и Джиной запланирован на 17 мая и должен пройти под эгидой промоушена MVP.

«Я спрашивала у Даны, заинтересует ли его организация моего боя с Караной. Не сложилось», — приводит слова Роузи аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Ронде 39 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Роузи имеет 12 побед, из которых все были одержаны досрочно, и два поражения. Является бронзовым призёром Олимпиады-2008 по дзюдо. С 2018 по 2023 года выступала в WWE.

Карано 43 года. Последний бой по правилам ММА Джина провела в августе 2009 года. В своём профессиональном рекорде представительница США имеет семь побед и одно поражение.