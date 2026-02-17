«Всегда испытывал к тебе уважение». Нганну поздравил Кейна Веласкеса с выходом из тюрьмы

39-летний экс-обладатель титула UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну поздравил своего бывшего соперника американца Кейна Веласкеса с выходом из тюрьмы. Он отбывал пятилетний срок за покушение на убийство и за нападение с незаконным применением огнестрельного оружия, которое совершил в 2022 году.

«Ровно семь лет назад мы с Кейном дрались в Аризоне. Всегда испытывал к Кейну уважение и рад слышать, что теперь он снова вернулся к семье. Жизнь больше, чем бои, и я желаю ему мира, а также сил на дальнейшем пути», — написал Нганну на своей странице в социальной сети.

Напомним, в феврале 2022 года Веласкес был задержан за то, что произвёл несколько выстрелов в машину мужчины, обвинявшегося в домогательстве к его сыну, и ранил отчима обидчика. В феврале 2025 года Кейна приговорили к пяти годам тюремного заключения.