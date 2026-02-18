Скидки
Бетербиев рассказал, с каким звёздным боксёром у него сорвался бой

Бетербиев рассказал, с каким звёздным боксёром у него сорвался бой
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев рассказал, что у него сорвался поединок с действующим обладателем титула WBC в категории до 79,2 кг американцем мексиканского происхождения Дэвидом Бенавидесом.

«Я давал своё согласие на бой с Бенавидесом. Он боксировал с Ярдом, я тоже должен был боксировать в том вечере бокса. В случае моей и его победы мы должны были встретиться. Но что-то пошло не так», — сказал Бетербиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Артуру Бетербиеву 40 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2019-м – объединённым чемпионом, в 2024-м – абсолютным чемпионом.

В последнем бою, состоявшемся в феврале 2025 года, Бетербиев потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.

