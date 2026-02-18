Ислам Махачев раскрыл, почему в России его так сильно поддерживают

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, почему его и других бойцов из команды Хабиба Нурмагомедова очень сильно поддерживают в России.

«Сколько молодых ребят смотрят на Хабиба и нашу команду, а мы никогда не ходим на вечеринки, не курим, не пьём и не делаем ничего плохого. Вот почему в нашей стране нас так поддерживают. Я также стараюсь показывать пример бойцам ММА и настоящим мусульманам, которые не курят и не делают ничего плохого», — приводит слова Махачева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Ранее Ислам Махачев назвал бывшего чемпиона мира по боксу, который был бы хорош в ММА.