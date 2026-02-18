Ислам Махачев назвал лучшую базу для карьеры в смешанных единоборствах

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев выразил уверенность в том, что самбо является лучшей базой для перехода в смешанные единоборства.

«Борьба делает тебя выносливым, сильным, но в самбо ключевым является техника. Один единственный момент может всё изменить [в схватке]. Поэтому у меня огромный любительский опыт в самбо», — приводит слова Махачева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.