Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бен Аскрен предложил вариант для карда UFC в Белом доме. Среди бойцов назван Ислам Махачев

Бен Аскрен предложил вариант для карда UFC в Белом доме. Среди бойцов назван Ислам Махачев
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Бен Аскрен поделился идеей карда для исторического турнира на лужайке Белого дома, который состоится 14 июня в честь 250-летия США.

«Я бы очень хотел увидеть Илию Топурию и Джастина Гэтжи. Это было бы идеально. Конор Макгрегор? Я бы хотел на это посмотреть… Не знаю, получится ли, но это был бы забавный вариант. Ислам Махачев против Иана Гарри — вот это был бы хороший бой, как по мне.

Думаю, что в карде должны быть американцы — это, чёрт возьми, наш день рождения, 250 лет! Нам нужно, чтобы куча американцев избивала кучу британцев. Скажите, что это не идея (улыбается)» — заявил Аскрен в интервью для YouTube-канала Даниэля Кормье.

Сейчас читают:
Турнир UFC и титульное возвращение Райана Гарсии. Главные бои недели
Турнир UFC и титульное возвращение Райана Гарсии. Главные бои недели
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android