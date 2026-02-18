Бен Аскрен предложил вариант для карда UFC в Белом доме. Среди бойцов назван Ислам Махачев

Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Бен Аскрен поделился идеей карда для исторического турнира на лужайке Белого дома, который состоится 14 июня в честь 250-летия США.

«Я бы очень хотел увидеть Илию Топурию и Джастина Гэтжи. Это было бы идеально. Конор Макгрегор? Я бы хотел на это посмотреть… Не знаю, получится ли, но это был бы забавный вариант. Ислам Махачев против Иана Гарри — вот это был бы хороший бой, как по мне.

Думаю, что в карде должны быть американцы — это, чёрт возьми, наш день рождения, 250 лет! Нам нужно, чтобы куча американцев избивала кучу британцев. Скажите, что это не идея (улыбается)» — заявил Аскрен в интервью для YouTube-канала Даниэля Кормье.